$!Buscan en Elota a mujer tras 12 días de su desaparición

ELOTA. _ A 12 días de que se perdiera el contacto con ella, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Ana Luisa Angulo Aispuro, quien desapareció en el municipio de Elota a finales del año pasado.

De acuerdo con el reporte, la mujer de 41 años fue vista por última vez el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, la denuncia formal ante las autoridades se presentó hasta el 8 de enero del presente año, lo que derivó en la activación inmediata del Protocolo Alba.

El resumen de los hechos establece que, desde su última ubicación en Elota, no se han tenido datos sobre su paradero. Las autoridades señalaron que se considera que su integridad física podría estar en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.

Ana Luisa es de complexión regular, mide 1.52 metros de estatura y tiene la tez morena clara. Como rasgos distintivos, se informó que tiene el cabello largo en tono castaño claro y ojos chicos, redondos, de color café.