$!Buscan en Escuinapa a Alejandra Monserrat; desaparece el 14 de septiembre

ESCUINAPA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de la menor Alejandra Monserrat Guzmán Ramírez, de 17 años de edad, de quien no se sabe nada desde el pasado 14 de septiembre de 2026 en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con el reporte oficial, formalizado ante las autoridades el 16 de septiembre, la adolescente fue vista por última vez al salir de un domicilio ubicado en la Colonia Gabriel Leyva. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella, por lo que su integridad física se considera en riesgo ante la posibilidad de que sea víctima de un delito.

Alejandra Monserrat mide 1.60 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo, lacio y negro, y ojos medianos color café claro.