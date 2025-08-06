Buscan en Escuinapa a Bryan Antonio

CULIACÁN. _ Desde el pasado 22 de junio de 2025, no se tienen noticias del paradero de Bryan Antonio Santiesteban Galindo, un joven de 17 años de edad que fue reportado como desaparecido en la comunidad de Teacapán, en Escuinapa.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por familiares y allegados, Bryan tiene complexión delgada, mide 1.65 metros, tiene el cabello negro y lacio, y ojos grandes de color negro. Entre sus señas particulares destaca una cicatriz cerca del labio. Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo de color negro, pantalón de mezclilla oscuro y tenis negros.

La familia del joven ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación. Hasta el momento, no se ha emitido información oficial por parte de las autoridades sobre avances en la búsqueda.

Cualquier dato que contribuya a localizarlo puede marcar una diferencia crucial. Si lo ha visto o cuenta con información, se pide comunicarse con las autoridades competentes o a los números que han sido compartidos en redes sociales.