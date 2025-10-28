$!Buscan en Guasave a Christian Nicolás, de 5 años; desapareció el 10 de septiembre

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una Alerta Amber para localizar a Christian Nicolás “N”, un menor de 5 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 10 de septiembre de 2025 en la localidad de Tamazula, municipio de Guasave.

De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía de Sinaloa, la denuncia por su desaparición se realizó el 27 de octubre, y detalla que el niño fue visto por última vez en su domicilio de Tamazula, Guasave.

Hasta el momento, las autoridades y su familia no tienen información sobre su paradero.