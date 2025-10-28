$!Buscan en Guasave a Christian Nicolás, de 5 años; desapareció el 10 de septiembre

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una Alerta Amber para localizar a Christian Nicolás “N”, un menor de 5 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 10 de septiembre de 2025 en la localidad de Tamazula, municipio de Guasave.
De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía de Sinaloa, la denuncia por su desaparición se realizó el 27 de octubre, y detalla que el niño fue visto por última vez en su domicilio de Tamazula, Guasave.
Hasta el momento, las autoridades y su familia no tienen información sobre su paradero.
Debido al tiempo transcurrido y las circunstancias, se considera que la integridad del menor pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de un delito.
Christian Nicolás es de nacionalidad mexicana, complexión delgada, y de tez clara. Mide 1.10 metros de estatura. Su cabello es semi ondulado, corto y color rubio. Sus ojos son chicos y de color verde.
Sus labios son delgados, y su boca y nariz son de tamaño mediano. No se mencionan señas particulares en la ficha de búsqueda, y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición es desconocida.
Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de Christian Nicolás.
Si tiene información, puede comunicarse a los teléfonos de Alerta Amber Sinaloa (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.