$!Buscan en Mazatlán a Jesús Antonio, desaparecido hace 16 días

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó los protocolos de búsqueda tras la desaparición de Jesús Antonio Ocegueda Tirado, un adolescente de 17 años de edad que fue visto por última vez el pasado 4 de febrero en Mazatlán.

De acuerdo con el reporte, el joven se encontraba en un domicilio de la colonia Benito Juárez cuando se perdió rastro de su paradero. A pesar de que la ausencia ocurrió a principios de mes, la denuncia formal fue presentada ante las autoridades este viernes 20 de febrero, lo que derivó en la emisión inmediata de la Alerta Amber.

Jesús Antonio es de complexión delgada, mide 1.75 metros, tiene tez morena y cabello corto ondulado de color castaño oscuro. Como señas particulares, el reporte indica que no presenta marcas visibles, pero detalla que al momento de su desaparición vestía completamente de negro: playera, pantalón, tenis y una gorra del mismo color.