$!Buscan en Navolato a Adriana Jacqueline; desapareció hace 10 días

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el Protocolo Alba para localizar a Adriana Jacqueline Lara Domínguez, de 26 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de noviembre de 2025.

Según la información proporcionada a través de la ficha de búsqueda emitida para la localización de la joven, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en un domicilio de la localidad de Juan Aldama, Navolato. La denuncia formal de su ausencia fue presentada el 24 de noviembre.

Las autoridades señalan que la integridad de Adriana Jacqueline podría encontrarse en riesgo, dada la posibilidad de que haya sido víctima de la comisión de un delito que atenta contra su libertad personal.

Adriana Jacqueline tiene 26 años y una estatura de 1.53 metros. Su cabello es corto y semiondulado, de color negro con las puntas color rubio. Tiene ojos grandes de color café obscuros. Como señas particulares, tiene tatuajes en el brazo izquierdo con el nombre de “Jacqueline Lara, Nachito y una guadaña”, y otro en la muñeca izquierda con la figura de un rosario y la Santa Muerte. Al momento de su desaparición vestía una blusa color amarillo, pants color negro, suéter color café con negro, tenis color blanco y bolsa color azul.