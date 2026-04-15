$!Buscan familiares a 5 presuntos detenidos en Rosario

CULIACÁN._ Vecinos de Rosario reportaron la detención ilegal de cinco personas en un predio ubicado por la carretera México 15, en el poblado de Potrerillos, en ese municipio la tarde de este miércoles 15 de abril y de quienes hasta las 21:00 horas se encuentran en calidad de desaparecidos, pues no están registrados en ninguna corporación.

Denunciaron ante Noroeste que personal militar ingresó sin orden alguna y de manera violenta a una propiedad privada y detuvo a las cinco personas y desde las 14:00 horas de hoy miércoles no se sabe de su paradero.

Aseguraron que ya buscaron en las dependencias correspondientes y los cinco detenidos no están y no han sido puestos a disposición de alguna autoridad.

Expusieron que los detenidos son Miguel “N”, de 40 años; Manuel “N”, de 22 años; José “N”, de 38 años y de otras dos personas que no se tienen los datos.