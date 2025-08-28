$!Buscan frenar violencia contra mujeres en Sinaloa; acuerdan capacitar más policías

CULIACÁN. _ Con el fin de mejorar la atención a víctimas y prevenir la violencia de género, autoridades estatales y municipales acordaron reforzar la capacitación policial y la coordinación interinstitucional en Sinaloa.

En la reunión participaron la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los titulares de seguridad pública de los 20 municipios.

Ana Francis Chiquete Elizalde, secretaria de las Mujeres, señaló que la problemática no solo afecta a los municipios con alerta de género, Culiacán, Mazatlán, Guasave, Ahome y Navolato, sino a toda la entidad, por lo que es necesario trabajar de manera conjunta.