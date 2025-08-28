$!Buscan frenar violencia contra mujeres en Sinaloa; acuerdan capacitar más policías

CULIACÁN. _ Con el fin de mejorar la atención a víctimas y prevenir la violencia de género, autoridades estatales y municipales acordaron reforzar la capacitación policial y la coordinación interinstitucional en Sinaloa.
En la reunión participaron la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los titulares de seguridad pública de los 20 municipios.
Ana Francis Chiquete Elizalde, secretaria de las Mujeres, señaló que la problemática no solo afecta a los municipios con alerta de género, Culiacán, Mazatlán, Guasave, Ahome y Navolato, sino a toda la entidad, por lo que es necesario trabajar de manera conjunta.
La funcionaria subrayó que los policías son la primera línea de atención en las denuncias y urgió a establecer protocolos claros de actuación para garantizar una respuesta adecuada.
Además, las autoridades acordaron fortalecer la línea de emergencias 911, la aplicación S.O.S. Ciudadano y el servicio de WhatsApp 911 (667 697 1979), con el fin de agilizar reportes y mejorar la respuesta ante casos de violencia intrafamiliar.