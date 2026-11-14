Buscan identificar a persona localizada en Las Víboras; tenía entre 4 y 5 años de fallecida

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. solicitó el apoyo de familias con personas desaparecidas para identificar a una persona localizada durante dos jornadas de búsqueda realizadas el 13 y 14 de noviembre en la comunidad de Vicente Lombardo Toledano, conocida como Las Víboras, en Sinaloa.

De acuerdo con el reporte difundido por el colectivo, los indicios encontrados en el sitio permiten estimar que la persona tendría entre cuatro y cinco años de fallecida, aunque la identificación y la temporalidad deberán ser determinadas por las autoridades periciales.

Entre las características de las prendas y pertenencias localizadas se encuentra un pantalón oscuro marca Wian West, talla 34, así como un bóxer rojo con rayas azules de la marca Men.

También portaba un cinturón tipo piel, sin hebilla, y un anillo giratorio de color plata. La persona fue descrita como de complexión alta, aunque su estatura exacta está pendiente de determinarse.

En las jornadas participaron integrantes del colectivo y familiares de personas desaparecidas, así como personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Especializada, Servicios Periciales, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Ante este hallazgo y otros registrados anteriormente en la misma zona, el colectivo exhortó a las familias que tengan algún familiar desaparecido cuyas características o periodo de desaparición coincidan con los indicios a acudir al Servicio Médico Forense (Semefo) para solicitar información y realizar los procedimientos de confronta e identificación correspondientes.

Para recibir orientación, las familias pueden comunicarse a los teléfonos 667 460 1063 y 667 679 2255.