Buscan inhibir delitos patrimoniales en servicios notariales

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo de Notarios firmaron un convenio de colaboración para fortalecer acciones contra oficinas que operan de forma irregular, ofreciendo servicios notariales sin facultad legal.

El acuerdo fue suscrito por la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y el presidente del Consejo de Notarios del Estado, Enrique Ibarra Calderón.

La titular de la FGE señaló que este convenio permitirá establecer mecanismos de coordinación para proteger el patrimonio de la ciudadanía, y adelantó que se pondrá en marcha una campaña informativa para prevenir delitos relacionados con la usurpación de funciones notariales.

Por su parte, Ibarra Calderón advirtió sobre la existencia de oficinas que se hacen pasar por notarías públicas sin tener autorización, lo que constituye un delito.

Como parte del convenio, la Fiscalía se comprometió a capacitar y orientar a los notarios en la correcta presentación de denuncias y querellas contra quienes incurran en estas prácticas ilegales.

La ciudadanía puede consultar la lista oficial de notarios autorizados en el sitio web: https://www.notariosdesinaloa.org