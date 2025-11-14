Seguridad
|
Personas desaparecidas

Buscan madre y sus dos hijas desaparecidas desde octubre en Guasave

La Fiscalía de Sinaloa activó Protocolo Alba y Alerta Amber por la desaparición de Adelina de 40 años, Noelia Yulissa de 20, y Mariela de 15 años de edad, vistas por última vez en la comunidad de El Tajito el 26 de octubre
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/11/2025 10:50
14/11/2025 10:50

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado difundió fichas de búsqueda por la desaparición de una madre y sus dos hijas desde el pasado 26 de octubre en la comunidad El Tajito, en el municipio de Guasave.

La autoridad giró Protocolo Alba por Adelina Báez Báez, de 40 años de edad, quien mide 1.65 metros, es de complexión mediana, tiene cabello largo y lacio de color negro, y tez morena clara.

$!Buscan madre y sus dos hijas desaparecidas desde octubre en Guasave

Asimismo, se difundió la ficha de búsqueda por Noelia Yulissa Pacheco Báez, de 20 años de edad, quien mide 1.62 metros, de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo y lacio de color negro.

$!Buscan madre y sus dos hijas desaparecidas desde octubre en Guasave

Por otro lado, se emitió Alerta Amber por la desaparición de la menor Mariela Pacheco Báez, de 15 años de edad, que mide 1.60 metros, de complexión mediana, tez morena clara y cabello largo y lacio de color negro.

$!Buscan madre y sus dos hijas desaparecidas desde octubre en Guasave

Para cualquier información que ayude a dar con el paradero de las mujeres, se dispone de los números telefónicos 800-80-90-90-92, así como del celular 6677-15-55-88.

#Alerta Ámber
#Seguridad
#Guasave
#Protocolo Alba
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube