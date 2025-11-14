$!Buscan madre y sus dos hijas desaparecidas desde octubre en Guasave

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado difundió fichas de búsqueda por la desaparición de una madre y sus dos hijas desde el pasado 26 de octubre en la comunidad El Tajito, en el municipio de Guasave.

La autoridad giró Protocolo Alba por Adelina Báez Báez, de 40 años de edad, quien mide 1.65 metros, es de complexión mediana, tiene cabello largo y lacio de color negro, y tez morena clara.