$!Buscan madre y sus dos hijas desaparecidas desde octubre en Guasave

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado difundió fichas de búsqueda por la desaparición de una madre y sus dos hijas desde el pasado 26 de octubre en la comunidad El Tajito, en el municipio de Guasave.
La autoridad giró Protocolo Alba por Adelina Báez Báez, de 40 años de edad, quien mide 1.65 metros, es de complexión mediana, tiene cabello largo y lacio de color negro, y tez morena clara.
Asimismo, se difundió la ficha de búsqueda por Noelia Yulissa Pacheco Báez, de 20 años de edad, quien mide 1.62 metros, de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo y lacio de color negro.
Por otro lado, se emitió Alerta Amber por la desaparición de la menor Mariela Pacheco Báez, de 15 años de edad, que mide 1.60 metros, de complexión mediana, tez morena clara y cabello largo y lacio de color negro.
Para cualquier información que ayude a dar con el paradero de las mujeres, se dispone de los números telefónicos 800-80-90-90-92, así como del celular 6677-15-55-88.