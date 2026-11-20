BADIRAGUATO. _ Una mujer adulta y una niña de 9 años resultaron gravemente lesionadas luego de ser embestidas por un caballo durante el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre, en la comunidad de San José del Llano, municipio de Badiraguato.

Las lesionadas fueron identificadas como Beatriz “A”, de 51 años, y Violeta Guadalupe “R”, de 9 años.

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente ocurrió mientras se desarrollaba el desfile, cuando el caballo embistió a ambas, provocándoles lesiones de gravedad.

Tras el incidente, las dos fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia a hospitales de Culiacán, donde recibirían atención médica especializada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el percance ni las circunstancias en las que el animal embistió a las dos personas.