Cae 23% robo de autos en Sinaloa, según cifras federales; registros locales mantienen alerta

MAZATLÁN. _ Mientras las autoridades federales reportan una tendencia a la baja en el robo de vehículos en la Sinaloa, la realidad en las calles y los registros locales sostienen un escenario de riesgo persistente para la ciudadanía.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que este delito disminuyó un 23.2 por ciento. Según la funcionaria, el promedio diario presenta una reducción mensual del 20 por ciento al comparar octubre de 2024 con enero de 2026.

“Este delito también tuvo un repunte importante, también por las mismas razones que incrementa el homicidio a partir de septiembre de 2024, lo que podemos ver es una tendencia, aunque ha tenido algunas fluctuaciones, también vemos una tendencia, ya en los últimos meses, a la baja y esta reducción representa un 20 por ciento, menos en el robo de vehículo en la entidad de forma mensual, esto es comparando octubre de 2024 con enero de 2026”, explicó Figueroa Franco, quien atribuyó el fenómeno a pugnas entre grupos delictivos.

Sin embargo, los datos oficiales contrastan con la incidencia reciente. Tan solo el pasado 4 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) documentó el despojo de 21 unidades en un solo día. De acuerdo con el seguimiento de Noroeste, desde el inicio del conflicto interno del Cártel de Sinaloa el 9 de septiembre de 2024, hasta el 26 de febrero de 2026, se han contabilizado 9 mil 942 vehículos robados, un promedio de 18.5 unidades diarias.

El caso más reciente se reportó este jueves en el sector Los Ángeles, en Culiacán, cuando hombres armados interceptaron a un conductor cerca de un colegio privado y lo despojaron de su vehículo; en el hecho, un menor de edad fue llevado por los agresores.