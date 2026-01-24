$!Cae árbol sobre el Malecón Viejo durante lluvia este sábado en Culiacán

Un árbol cayó sobre el Malecón Viejo de Culiacán durante las lluvias que se han prolongado durante la mañana y mediodía de este sábado.

El incidente fue reportado por ciudadanos alrededor de las 11:30 horas de este 24 de enero, alertando sobre el bloqueo del carril poniente a oriente del Paseo Niños Héroes, entre las calles Vicente Riva Palacio y Donato Guerra.