Cae árbol sobre el Malecón Viejo durante lluvia este sábado en Culiacán

Derivado del incidente, quedó bloqueado el paso por el carril de poniente a oriente, entre la calle Vicente Riva Palacio y Donato Guerra
24/01/2026 12:12
Un árbol cayó sobre el Malecón Viejo de Culiacán durante las lluvias que se han prolongado durante la mañana y mediodía de este sábado.

El incidente fue reportado por ciudadanos alrededor de las 11:30 horas de este 24 de enero, alertando sobre el bloqueo del carril poniente a oriente del Paseo Niños Héroes, entre las calles Vicente Riva Palacio y Donato Guerra.

Autoridades de Tránsito Municipal acudieron para resguardar el tramo, mientras que personal de Parques y Jardines desplegó trabajos para talar y remover el árbol.

En el sitio, oficiales descartaron afectaciones a cableado, a los establecimientos que se ubican sobre el Malecón, así como a vehículos.

