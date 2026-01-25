Cae auto a canal pluvial en La Marina Mazatlán; no se reportan heridos

MAZATLÁN._ La madrugada de este domingo, unautomóvil terminó en el fondo de un canal pluvial, sus ocupantes lograron salir sin lesiones y por sus propios medios.

El percance vehicular, se registró a las 03:00 horas, en el canal pluvial de la avenida Paseo del Atlántico en La Marina Mazatlán.

Al parecer, el conductor del Nissan Sentra perdió el control al tomar la curva de la avenida con velocidad inmoderada, el auto brincó la guarnición y cayo al canal pluvial donde quedó volcado.

Los ocupantes del Sentra lograron salir de la unidad por sus propios medios y no requirieron atención médica.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para que el auto siniestrado fuera recuperado por una grúa y trasladado a la pensión municipal.