$!Cae automóvil a canal en Los Mochis; conductor logra salir y resulta herido

LOS MOCHIS._ Un conductor herido y daños materiales fue el saldo que dejó la caída de un automóvil al interior del canal Lateral 18, registrada este sábado sobre el Libramiento Oriente, en las inmediaciones del ejido 20 de Noviembre Nuevo.

El lesionado fue identificado en el lugar por los cuerpos de auxilio como Luis Arian “V”, de quien se confirmó que tiene su domicilio en el Fraccionamiento Las Canteras.

La información recabada indica que el hombre circulaba a bordo de un automóvil compacto de color negro con dirección de norte a sur sobre la rúa vial.

Pocos metros antes de alcanzar la zona del asentamiento campesino, por causas aún no especificadas, perdió el dominio del volante, lo que provocó que la unidad abandonara la cinta asfáltica y terminara sumergida la obra hidráulica.