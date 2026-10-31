$!Cae automóvil a canal en Los Mochis; conductor logra salir y resulta herido

LOS MOCHIS._ Un conductor herido y daños materiales fue el saldo que dejó la caída de un automóvil al interior del canal Lateral 18, registrada este sábado sobre el Libramiento Oriente, en las inmediaciones del ejido 20 de Noviembre Nuevo.
El lesionado fue identificado en el lugar por los cuerpos de auxilio como Luis Arian “V”, de quien se confirmó que tiene su domicilio en el Fraccionamiento Las Canteras.
La información recabada indica que el hombre circulaba a bordo de un automóvil compacto de color negro con dirección de norte a sur sobre la rúa vial.
Pocos metros antes de alcanzar la zona del asentamiento campesino, por causas aún no especificadas, perdió el dominio del volante, lo que provocó que la unidad abandonara la cinta asfáltica y terminara sumergida la obra hidráulica.
A pesar del impacto contra el agua, Luis Arian logró reaccionar a tiempo, abrir una de las puertas traseras del coche y salir a la superficie para ponerse a salvo por su propio pie en la orilla del canal.
Otros conductores que transitaban por la vialidad observaron el percance y dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis y paramédicos de Cruz Roja arribaron a la escena para brindarle los primeros auxilios al automovilista, a quien le detectaron una lesión en un brazo.
Dado que el conductor prefirió no ser trasladado a un hospital de la ciudad, agentes de Tránsito Municipal asumieron su resguardo y lo llevaron directamente a su domicilio.
Finalmente, una grúa acudió al sitio para realizar las maniobras de rescate del auto sumergido y posterior traslado hacia la pensión municipal. Durante los trabajos de auxilio y retiro del vehículo, la circulación sobre el Libramiento Oriente se mantuvo fluida sin generar congestionamiento vial.