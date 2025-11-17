Cae bombero y queda herido tras combatir incendio en Culiacán

Un elemento del Cuerpo de Bomberos de Culiacán sufrió lesiones de consideración, aunque su estado se reporta como estable, luego de caer desde el techo de un domicilio en el que se registraba un incendio en la colonia Miguel Alemán.

El percance ocurrió la madrugada de este lunes, alrededor de las 5:00 horas, mientras el socorrista trabajaba para sofocar las llamas que consumían una construcción improvisada en la parte alta de una vivienda.

La emergencia se reportó a través del servicio 911, alertando sobre un siniestro en un inmueble ubicado en un callejón entre las calles Jesús G. Andrade y Aquiles Serdán, cerca de la Escuela Secundaria Federal No. 2.

Al llegar, los bomberos confirmaron que una choza construida con madera, cartón y material reciclado, instalada en el techo de la casa, ardía por completo.

Durante las labores de control del fuego, uno de los elementos de rescate perdió el equilibrio y cayó desde el primer piso hasta la planta baja. Sus compañeros lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron al hospital del Seguro Social (IMSS) para su atención médica.

El bombero permanece bajo observación médica, pero fuera de peligro, de acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades. El incendio fue controlado minutos después sin que se reportaran más personas afectadas.