Cae cableado eléctrico sobre carretera México 15, al norte de Culiacán

La tarde de este martes se registró la caída de cableado eléctrico sobre la vialidad por la carretera libre México 15, en la salida norte de Culiacán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el incidente provocó la obstrucción de la rúa, a la altura del kilómetro 21.
“La CFE realiza trabajos para retirar el cable, por lo que, de manera temporal, se mantiene cerrada la circulación vehicular”.
Consecuencia de esto, el tránsito vehicular se ha visto congestionado por la carretera, cerca de la caseta de cobro de El Limón de los Ramos, en las inmediaciones de Campestre La Posta.