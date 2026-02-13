$!Cae camión con 15 toneladas de maíz al Canal Lateral 18 en Los Mochis

AHOME. _ Una pesada unidad cargada con más de 15 toneladas de maíz protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este viernes 13 de febrero, luego de precipitarse a las aguas del Canal Lateral 18, en la salida sur de la ciudad de Los Mochis. A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor logró ponerse a salvo sin lesiones de gravedad.
El percance fue reportado a los números de emergencia 911 durante las primeras horas de la mañana, alertando a las autoridades sobre la caída de un camión tipo torton en el entronque del Libramiento Oriente y el puente a desnivel de la carretera Internacional México 15.
De acuerdo con los primeros peritajes de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome, la unidad circulaba de oriente a poniente y, al intentar incorporarse hacia el norte sobre el Libramiento Oriente, el operador perdió el control del volante, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y terminara dentro del canal.
Fueron empleados de una tienda de conveniencia cercana y otros automovilistas quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al chofer, quien por fortuna logró salir de la cabina por su propio pie y, tras ser valorado, se determinó que no requería traslado hospitalario.
Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y cerraron ambos carriles del Libramiento Oriente, específicamente en el tramo que pasa por debajo del puente de la México 15.
Las autoridades informaron que la vialidad permanecerá restringida durante varias horas mientras grúas industriales realizan las maniobras para rescatar la unidad del interior del canal. Se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas.
Hasta el momento, no se han registrado actos de rapiña del grano derramado y el saldo es de cuantiosos daños materiales.