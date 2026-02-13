$!Cae camión con 15 toneladas de maíz al Canal Lateral 18 en Los Mochis

AHOME. _ Una pesada unidad cargada con más de 15 toneladas de maíz protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este viernes 13 de febrero, luego de precipitarse a las aguas del Canal Lateral 18, en la salida sur de la ciudad de Los Mochis. A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor logró ponerse a salvo sin lesiones de gravedad.

El percance fue reportado a los números de emergencia 911 durante las primeras horas de la mañana, alertando a las autoridades sobre la caída de un camión tipo torton en el entronque del Libramiento Oriente y el puente a desnivel de la carretera Internacional México 15.

De acuerdo con los primeros peritajes de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome, la unidad circulaba de oriente a poniente y, al intentar incorporarse hacia el norte sobre el Libramiento Oriente, el operador perdió el control del volante, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y terminara dentro del canal.