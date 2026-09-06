$!Cae camioneta a canal en Pueblo Nuevo, en Costa Rica; hay tres heridos, entre ellos una mujer

Tres personas resultaron lesionadas tras sufrir un accidente tipo volcadura a bordo de una camioneta, la cual cayó al interior de un canal, en las inmediaciones de Pueblo Nuevo, de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
El siniestro fue reportado a las autoridades cerca de las 14:00 horas de este domingo 6 de septiembre.
En el sitio, autoridades confirmaron que una camioneta Ford Ranger blanca de modelo antiguo cayó a las aguas del afluente, con tres personas en su interior.
Las víctimas fueron valoradas y trasladadas hacia un hospital en calidad de heridas, entre las cuales se encontraba una mujer.
Hasta el momento se desconocen las identidades de Los afectados así como sus partes médicos.
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron la zona, mientras que una grúa particular se encargó de remolcar la camioneta, y agentes de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se apersonaron para emitir el parte del incidente, y desplegar las diligencias correspondientes.