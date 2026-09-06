$!Cae camioneta a canal en Pueblo Nuevo, en Costa Rica; hay tres heridos, entre ellos una mujer

Tres personas resultaron lesionadas tras sufrir un accidente tipo volcadura a bordo de una camioneta, la cual cayó al interior de un canal, en las inmediaciones de Pueblo Nuevo, de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El siniestro fue reportado a las autoridades cerca de las 14:00 horas de este domingo 6 de septiembre.

En el sitio, autoridades confirmaron que una camioneta Ford Ranger blanca de modelo antiguo cayó a las aguas del afluente, con tres personas en su interior.