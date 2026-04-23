Cae célula de “El Guano” en Tamazula: Ejército detiene a 10 tras fuerte operativo

CULIACÁN. _ Diez personas fueron detenidas tras un despliegue de seguridad realizado por fuerzas federales el miércoles 22 de abril en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.
Autoridades federales confirmaron que los detenidos presuntamente forman parte del grupo delictivo “Gente del Guano”, vinculado a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e identificado con una facción del Cártel del Pacífico.
A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que en la operación participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, quienes desplegaron acciones coordinadas en dicha comunidad serrana.
Entre los detenidos se encuentran Abel “N”, señalado como persona cercana y de confianza de “El Guano”; Eber Israel “N”, identificado como presunto operador financiero y logístico encargado de la adquisición de armamento, drones y artefactos explosivos; así como Etzair Lugo “N”, quien presuntamente fungía como jefe de seguridad y coordinador de confrontaciones con grupos rivales, entre ellos células del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.
Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron una ametralladora tipo Minimi calibre 5.56 mm, diez armas largas de distintos calibres, un arma corta, artefactos explosivos, así como cargadores y cartuchos.
De acuerdo con la información oficial, la intervención se derivó de trabajos de inteligencia y del intercambio de información entre instancias nacionales, con apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos, como parte de las acciones contra estructuras criminales en la región serrana.
Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa, donde se continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.