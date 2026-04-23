Cae célula de “El Guano” en Tamazula: Ejército detiene a 10 tras fuerte operativo

CULIACÁN. _ Diez personas fueron detenidas tras un despliegue de seguridad realizado por fuerzas federales el miércoles 22 de abril en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.

Autoridades federales confirmaron que los detenidos presuntamente forman parte del grupo delictivo “Gente del Guano”, vinculado a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e identificado con una facción del Cártel del Pacífico.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que en la operación participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, quienes desplegaron acciones coordinadas en dicha comunidad serrana.