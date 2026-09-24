Cae célula del CJNG en Ecuador; participan tropas estadounidenses

Fuerzas de seguridad de Ecuador desarticularon un brazo local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo realizado con la participación de tropas de Estados Unidos y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), según informó John Reimberg Oviedo, titular del Ministerio del Interior de Ecuador.

La operación se desarrolló durante la madrugada en distintas ciudades del país sudamericano y concluyó con la detención de unas 30 personas de nacionalidad ecuatoriana, a quienes el funcionario ecuatoriano atribuyó una “relación directa con el CJNG”. En el despliegue participaron unos 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de EU.

Uno de los operativos se llevó a cabo en una zona residencial exclusiva de Samborondón, localidad vecina a Guayaquil. Según Reimberg Oviedo, la organización se dedicaba al tráfico de cocaína producida en Colombia hacia el mercado internacional, a través de los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.

“Se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la DEA”, escribió el titular del Ministerio del Interior en su cuenta de la red social X.

El 23 de septiembre de 2026, un día antes del operativo contra la célula del CJNG, militares ecuatorianos y estadounidenses mataron en un enfrentamiento a un integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros identificado con el alias de “Charlie”. Según las autoridades de Ecuador, se trataba de uno de los criminales más buscados de ese grupo y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, disidencia colombiana de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con el CJNG.

La acción contra “Charlie” ocurrió en las afueras de Manta, en el suroeste del país, otro de los puertos utilizados por el narcotráfico para enviar cocaína a Estados Unidos y Europa.

“Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo”, escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín.

Los gobiernos de Quito y Washington mantienen una ofensiva conjunta contra el narcotráfico que ha sido cuestionada, y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que presuntamente abastecen de combustible a lanchas del narcotráfico en alta mar.

Las operaciones militares en territorio ecuatoriano han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que denunciaron casos de abuso de fuerza, tortura y desaparición forzada.

El 23 de septiembre de 2026, durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Noboa Azín, aliado del Gobierno de Estados Unidos, propuso la creación de un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros del crimen organizado.

“Recibimos bastantes cuestionamientos en la lucha contra el crimen organizado y muy pocos cuestionamientos sobre la cantidad de víctimas que estamos teniendo del crimen organizado”, expresó el mandatario ecuatoriano ante el organismo internacional.