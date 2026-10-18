Cae célula delictiva; la vinculan con casos de mineros y turistas

“Se informa que, derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 16 y 17 de octubre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en una operación coordinada se detuvieron en dos acciones a Jesús Abraham N (a) ‘Talibán’ y a una célula delictiva del Cártel del Pacífico en posesión de armamento y diverso equipo táctico, en los municipios de El Rosario y Mazatlán”, señala el comunicado de la Sedena.

Una serie de operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resultaron en la detención de una presunta célula delictiva, así como de un personaje identificado como Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, ambos ligados a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico, informaron ayer la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete federal de Seguridad.

En Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron en dos acciones realizadas en El Rosario y Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, y a cuatro integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armamento y equipo táctico.Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán.El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales y combatir la impunidad.

“En Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron en dos acciones realizadas en El Rosario y Mazatlán a Jesús Abraham ‘N’, alias ‘Talibán’, y a cuatro integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armamento y equipo táctico”, señala el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Los detenidos, continúa el boletín oficial del Gabinete de Seguridad, están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán.

De acuerdo con la información de la Defensa o Sedena, las detenciones se realizaron en dos operativos en dos días consecutivos, el primero en Rosario y el segundo en Mazatlán.

“El 16 de octubre, en el municipio de El Rosario, Sin., se detuvo a cuatro integrantes de una célula delictiva, quienes formaban parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano N (a) ‘Casco’ o el ‘81’, jefe regional de la facción ‘Los Chapitos’ de la organización ‘Cártel del Pacífico’”, señala el comunicado.

Agrega que entre estos detenidos se encuentra una persona de nacionalidad colombiana.

“Derivado de los trabajos de inteligencia y de la detención de la célula delictiva antes mencionada, el 17 de octubre, en el municipio de Mazatlán, Sin., se logró la detención de Jesús Abraham N (a) ‘Talibán’ en posesión de armamento y un vehículo”, informa el comunicado.

“El detenido es persona de confianza de Juan Benito N (a) ‘Beny 17’, jefe regional de la facción ‘Los Chapitos’ de la organización Cártel del Pacífico”.

La Sedena también confirma la relación de los detenidos con los casos de los mineros asesinados y los turistas desaparecidos.

“Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero del presente año, en Concordia, Sin; además, se les relaciona con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero, en Mazatlán”, señala el boletín oficial.

“Estos generadores de violencia y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica”.