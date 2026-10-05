$!Cae cisterna con 30 mil litros de gasolina al canal Lateral 18 en las inmediaciones del Ejido Ohuira

El siniestro ocurrió cuando un tractocamión marca International color blanco, con placas del Servicio Público Federal, circulaba sobre el libramiento Oriente en dirección de Topolobampo hacia la carretera internacional México 15. Al transitar por el tramo que conecta a Ohuira con el Ejido 20 de Noviembre Nuevo, el operador perdió el control del volante, ocasionando que la segunda de las dos pipas cisternas que remolcaba se precipitara hacia la obra hidráulica.

LOS MOCHIS._ Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre preventivo de vialidades, así como el suministro de agua marcó la noche de este lunes 5 de octubre, luego de que un remolque cargado con más de 30 mil litros de combustible volcara y cayera a las aguas del canal Lateral 18, en las inmediaciones del Ejido Ohuira.

Fue el propio chofer quién dio aviso a los números de emergencia. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que, afortunadamente, el conductor resultó ileso. No obstante, la situación de riesgo se elevó al detectarse una fuga del hidrocarburo directamente en el caudal del canal.

Ante el peligro de una emergencia química y ambiental, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis se desplegaron para iniciar los trabajos de contención del derrame. Simultáneamente, se emitió una alerta a la Junta de Agua Potable para detener de inmediato el flujo del líquido hacia las plantas potabilizadoras de Ohuira y el puerto de Topolobampo, cortando así el suministro para evitar que el agua con gasolina ingrese a la red de consumo humano.

Agentes de Tránsito Municipal determinaron el cierre total de la carretera estatal en ambos sentidos por motivos de seguridad, mientras que efectivos de la Guardia Nacional establecieron un amplio perímetro de resguardo para proteger a la población y evitar cualquier intento de robo de combustible en la zona.

Las autoridades de seguridad confirmaron que las maniobras para extraer la pesada unidad y desfogar el volumen de agua contaminada se extenderán durante el resto de la noche, por lo que el tramo permanecerá bloqueado. Se exhorta a los automovilistas y transportistas de carga pesada que se dirigen o regresan de Topolobampo a utilizar el bulevar Centenario y rutas aledañas como vías alternas.