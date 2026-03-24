Cae civil con fusil y granada tras persecución en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) en las inmediaciones del poblado la Cofradía, luego de una persecución que culminó con el aseguramiento de un arma de fuego, explosivos y diversas dosis de hierba verde.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a un individuo a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia policial, el civil intentó huir, lo que inició un seguimiento por parte de las autoridades.

Metros adelante, el sospechoso abandonó el vehículo y una mochila para continuar su huida a pie entre las parcelas de la zona, donde finalmente fue alcanzado y restringido por los uniformados.

Al realizar la inspección del área, los elementos estatales localizaron y aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, dos cargadores y 55 cartuchos útiles del mismo calibre, además de una granada de fragmentación, un chaleco táctico, 90 dosis de hierba con características de la marihuana y una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República junto con el armamento y el vehículo asegurado, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.