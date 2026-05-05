$!Cae dron que arrojaba folletos contra Miguel Taniyama durante evento en el Ayuntamiento de Culiacán

Un dron que sobrevolaba el evento “Con carnita asada por la paz”, organizado por el chef y empresario Miguel Taniyama en el Ayuntamiento de Culiacán, cayó durante la tarde de este martes luego de presentar una falla mientras lanzaba folletos contra el propio organizador.

La actividad se realizó con el propósito de promover mensajes de paz en medio del contexto de violencia que atraviesa la ciudad. Durante el evento se ofreció carne asada y agua gratuita a los asistentes que acudieron a la zona de explanada del Ayuntamiento.

Fue en medio de la convivencia cuando los asistentes observaron un dron sobrevolando el área mientras dejaba caer volantes con mensajes dirigidos contra Miguel Taniyama. Los folletos incluían una fotografía del chef acompañada de mensajes en su contra.