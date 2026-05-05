$!Cae dron que arrojaba folletos contra Miguel Taniyama durante evento en el Ayuntamiento de Culiacán

Un dron que sobrevolaba el evento “Con carnita asada por la paz”, organizado por el chef y empresario Miguel Taniyama en el Ayuntamiento de Culiacán, cayó durante la tarde de este martes luego de presentar una falla mientras lanzaba folletos contra el propio organizador.
La actividad se realizó con el propósito de promover mensajes de paz en medio del contexto de violencia que atraviesa la ciudad. Durante el evento se ofreció carne asada y agua gratuita a los asistentes que acudieron a la zona de explanada del Ayuntamiento.
Fue en medio de la convivencia cuando los asistentes observaron un dron sobrevolando el área mientras dejaba caer volantes con mensajes dirigidos contra Miguel Taniyama. Los folletos incluían una fotografía del chef acompañada de mensajes en su contra.
De acuerdo con lo observado en el lugar, uno de los papeles quedó atorado en las hélices del aparato, lo que provocó que perdiera estabilidad y terminara desplomándose sobre el suelo. El dron no impactó contra personas ni objetos, por lo que no se reportaron lesionados.
Tras el incidente, Miguel Taniyama tomó el aparato y señaló públicamente que consideraba lo ocurrido como una agresión hacia su persona. Posteriormente trasladó el dron hacia el acceso principal del Ayuntamiento, donde terminó destruyéndolo.
Hasta el momento no se ha informado quién operaba el dispositivo y ninguna persona acudió a reclamarlo tras la caída.
Cabe señalar que en la zona también se observaron mantas colocadas frente al Ayuntamiento con mensajes similares a los distribuidos por el dron.