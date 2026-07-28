Cae ‘El 20’, jefe regional del Cártel del Pacífico, tras operativo en Villa Unión, en Mazatlán

Fue detenido en la comunidad de Villa Unión, de Mazatlán, Adrián “N” alias “El 20”, presunto jefe regional del Cártel del Pacífico en dicho municipio y la zona sur del estado.

El Gabinete de Seguridad informó que personal militar desarrolló una “operación de precisión” en la localidad mencionada, que llevó a la captura de “El 20” y una persona más.

“Representando un impacto significativo en contra de las capacidades operativas y logísticas de este grupo delictivo”, destaca el comunicado oficial.

De acuerdo con información difundida por autoridades, Adrián “N” participó en los brotes de violencia conocidos como “Jueves Negro”, de 2019 y 2023, desatados en Culiacán tras los arrestos de Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”.

Asimismo, se le atribuye haber participado en un ataque a elementos del Ejército Mexicano en Culiacán el 30 de septiembre de 2016, en el que murieron cinco efectivos castrenses.

En su arresto, le fueron asegurados a él y a la otra persona dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, dos mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.