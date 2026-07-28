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Cae ‘El 20’, jefe regional del Cártel del Pacífico, tras operativo en Villa Unión, en Mazatlán

Adrián “N” participó en los brotes de violencia conocidos como “Jueves Negro”, de 2019 y 2023, desatados en Culiacán tras los arrestos de Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”
Noroeste/Redacción
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28/07/2026 22:04
28/07/2026 22:04

Fue detenido en la comunidad de Villa Unión, de Mazatlán, Adrián “N” alias “El 20”, presunto jefe regional del Cártel del Pacífico en dicho municipio y la zona sur del estado.

El Gabinete de Seguridad informó que personal militar desarrolló una “operación de precisión” en la localidad mencionada, que llevó a la captura de “El 20” y una persona más.

“Representando un impacto significativo en contra de las capacidades operativas y logísticas de este grupo delictivo”, destaca el comunicado oficial.

De acuerdo con información difundida por autoridades, Adrián “N” participó en los brotes de violencia conocidos como “Jueves Negro”, de 2019 y 2023, desatados en Culiacán tras los arrestos de Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”.

Asimismo, se le atribuye haber participado en un ataque a elementos del Ejército Mexicano en Culiacán el 30 de septiembre de 2016, en el que murieron cinco efectivos castrenses.

En su arresto, le fueron asegurados a él y a la otra persona dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas de fuego largas, 30 cargadores, dos mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

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