$!Cae ‘El Señor de la T’, operador del CJNG en Michoacán

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención en Michoacán de Manuel Alejandro "N", "El Señor de la T", identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad.

Según el funcionario federal, el detenido está relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

García Harfuch precisó que "El Señor de la T" operaba en la región del bajío michoacano, específicamente en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde presuntamente cobraba extorsiones.

Detalló que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC.