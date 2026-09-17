$!Cae ‘El Señor de la T’, operador del CJNG en Michoacán

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención en Michoacán de Manuel Alejandro "N", "El Señor de la T", identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad.
Según el funcionario federal, el detenido está relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.
García Harfuch precisó que "El Señor de la T" operaba en la región del bajío michoacano, específicamente en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde presuntamente cobraba extorsiones.
Detalló que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC.
"Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán", afirmó García Harfuch en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Las autoridades federales no informaron los apellidos completos del detenido ni la fecha y el lugar exactos de su captura, así como tampoco la autoridad ante la cual quedará a disposición para la definición de su situación jurídica.
La detención se sumó a las acciones del Gobierno federal contra el CJNG en Michoacán, entidad donde la extorsión contra productores y comerciantes se mantiene como uno de los principales delitos que afectan a los sectores productivos.