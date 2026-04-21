Cae en California tras años prófugo el presunto feminicida de la maestra Aída

CULIACÁN. _ La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra José Gustavo “N”, de 24 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio agravado de Aída “R”, registrado en noviembre de 2018.
El trabajo de inteligencia y localización se realizó en conjunto con la INTERPOL, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo y el ICE, lo que permitió ubicar al señalado en California, Estados Unidos.
Una vez que el sospechoso ingresó a territorio mexicano, los agentes de la UNESA formalizaron el mandamiento judicial. José Gustavo “N” fue trasladado a Culiacán e ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto, donde quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Zona Centro.
Los antecedentes del caso indican que la víctima, Aída “R”, fue vista por última vez el 1 de noviembre de 2018 al salir de su casa en Culiacán hacia su trabajo como docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) No. 28, en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”. Su cuerpo fue localizado cuatro días después en el municipio de Mocorito.
Por este mismo hecho, la autoridad ministerial ya había realizado la detención de Erick José “N”, otro presunto involucrado, cuya orden de aprehensión fue cumplimentada el 1 de diciembre de 2022.
La investigación fue integrada originalmente por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.