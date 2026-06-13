$!Cae en caseta de cobro de Culiacán sospechoso de secuestro de adulto mayor en Guamúchil

Fue detenido por la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) un hombre señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de un adulto mayor en abril pasado, en el municipio de Salvador Alvarado.
El ahora aprehendido, identificado como Marcos David “N”, de 26 años de edad, es investigado por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, por el que también fue arrestado Yovani Alexis “N”, otro de los sospechosos.
La detención de Marcos David ocurrió en una caseta de cobro de Culiacán, donde agentes de la UEA y Policía de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos sujetos detenidos privaron de su libertad a un adulto mayor el 9 de abril en la ciudad de Guamúchil, del municipio mencionado, y retuvieron a la víctima por siete días mientras pedían 5 millones de pesos a sus familiares para liberarlo.
El 15 de abril, como resultado de las diligencias, autoridades localizaron y catearon el inmueble donde estaba secuestrado el adulto mayor, donde lo rescataron ileso y detuvieron a Yovani Alexis.
El 22 de abril, el primer detenido fue vinculado a proceso penal, mientras que Marcos David quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, para enfrentar las acusaciones en su contra.