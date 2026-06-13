$!Cae en caseta de cobro de Culiacán sospechoso de secuestro de adulto mayor en Guamúchil

Fue detenido por la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) un hombre señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de un adulto mayor en abril pasado, en el municipio de Salvador Alvarado.

El ahora aprehendido, identificado como Marcos David “N”, de 26 años de edad, es investigado por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, por el que también fue arrestado Yovani Alexis “N”, otro de los sospechosos.

La detención de Marcos David ocurrió en una caseta de cobro de Culiacán, donde agentes de la UEA y Policía de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión.