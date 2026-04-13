Cae en Culiacán presunto responsable de intento de homicidio tras ataque con arma blanca

CULIACÁN. _ Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) realizaron la detención de José Isidro “N”, de 38 años, quien es señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Los hechos que motivaron la investigación se registraron el pasado 23 de noviembre de 2025 en la ciudad de Culiacán.

Según los datos integrados en la carpeta correspondiente, la víctima sufrió heridas producidas por un objeto punzocortante que obligaron a su traslado para recibir atención médica.

Tras ser localizado y capturado por el personal de la Fiscalía, el ahora investigado quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde se definirá su situación jurídica.