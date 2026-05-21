$!Cae en Jalisco Eduardo Granados Palma tras mantener una fuga de 20 años del penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante la Unidad Especializada en Aprehensiones, hizo efectiva una orden de reaprehensión contra Eduardo “N”, de 50 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con ensañamiento y evasión de presos.

El indiciado permanecía prófugo desde el 4 de marzo de 2006, fecha en la que supuestamente se evadió del centro penitenciario donde se encontraba recluido.

Su ingreso original al penal ocurrió tras ser detenido por agresiones físicas que causaron la muerte de una mujer el 12 de marzo de 2004, al interior de un domicilio de la colonia Las Quintas, en Culiacán. De acuerdo con los registros del caso, la evasión del interno se habría efectuado con la colaboración de terceros.

La captura se registró en el estado de Jalisco, donde agentes investigadores sinaloenses ubicaron al imputado en una operación conjunta con las autoridades de esa entidad federativa, en apego a los convenios de colaboración existentes entre las instituciones de procuración de justicia.

Tras el traslado a Sinaloa, Eduardo “N” quedó a disposición del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.