Cae en La Paz hombre buscado por homicidio en Villa Unión

Un joven de 22 años, identificado como Jorge “N”, fue aprehendido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Sur, al ser señalado como probable responsable de un homicidio calificado cometido en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán.

La detención se concretó en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, gracias a un convenio de colaboración entre fiscalías estatales. Tras su localización, el imputado fue trasladado a Mazatlán para ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que definirá su situación jurídica.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2023 en un domicilio de Villa Unión. En ese sitio, el ahora detenido presuntamente disparó contra una persona, quien falleció posteriormente en un hospital debido a las heridas recibidas.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes investigadores de la Zona Sur en coordinación con sus homólogos sudcalifornianos.