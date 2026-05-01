$!Cae en Los Mochis ‘Pío’, hijo de ‘El Balta’ y ligado por lazos familiares a ‘El Mayo’ Zambada

AHOME._ Un hombre identificado como José Porfirio Díaz Medina, “Pío”, fue detenido en el municipio de Ahome, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

El informe oficial señala que la captura se realizó el jueves 30 de abril de 2026 a las 10:15 horas, en la ciudad de Los Mochis, en la Colonia Residencial Las Misiones, sobre la Carretera Los Mochis-Topolobampo, en las inmediaciones del Bulevar General Macario Gaxiola.

La detención fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la ficha, al momento de su aprehensión vestía playera color café, pantalón de mezclilla azul y sandalias en tonos azul con negro.

Fue descrito como de aproximadamente 1.64 metros de estatura, complexión delgada, tez clara, con cabello corto, bigote y barba semipoblada, sin tatuajes visibles.