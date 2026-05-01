$!Cae en Los Mochis ‘Pío’, hijo de ‘El Balta’ y ligado por lazos familiares a ‘El Mayo’ Zambada

AHOME._ Un hombre identificado como José Porfirio Díaz Medina, “Pío”, fue detenido en el municipio de Ahome, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.
El informe oficial señala que la captura se realizó el jueves 30 de abril de 2026 a las 10:15 horas, en la ciudad de Los Mochis, en la Colonia Residencial Las Misiones, sobre la Carretera Los Mochis-Topolobampo, en las inmediaciones del Bulevar General Macario Gaxiola.
La detención fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con la ficha, al momento de su aprehensión vestía playera color café, pantalón de mezclilla azul y sandalias en tonos azul con negro.
Fue descrito como de aproximadamente 1.64 metros de estatura, complexión delgada, tez clara, con cabello corto, bigote y barba semipoblada, sin tatuajes visibles.
Tras su detención, Díaz Medina fue trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República en Los Mochis, donde permanece bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.
Díaz Medina es hijo de Baltazar Díaz, “El Balta”, identificado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue asesinado en 1995 en la Ciudad de México.
Asimismo, se le ha vinculado por lazos familiares con el líder del Cártel de Sinaloa, al señalarse que existe relación de compadrazgo y consanguinidad entre ambas familias.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre los delitos que se le imputan ni han ofrecido mayores detalles sobre su captura.