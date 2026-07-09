Cae en Los Mochis presunto secuestrador buscado en Sonora; fue detenido tras cometer una falta administrativa

AHOME. _ Un hombre que permaneció más de siete años prófugo de la justicia por un presunto delito de secuestro en Sonora fue detenido en el municipio de Ahome, luego de ser sorprendido alterando el orden en la vía pública.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome informó la captura de Christian Duviel “N”, de 29 años de edad, quien presuntamente se encontraba radicando de manera temporal en la zona Centro de Los Mochis.

De acuerdo con la corporación, la detención ocurrió durante recorridos preventivos realizados por agentes municipales en el primer cuadro de la ciudad. Al circular por la esquina de las calles Zaragoza y Juárez, los policías detectaron al individuo cuando presuntamente escandalizaba en la vía pública, por lo que intervinieron al tratarse de una falta administrativa.

Durante la intervención, los agentes realizaron una revisión preventiva y solicitaron sus datos para verificar su identidad en la base del sistema Plataforma México. Fue entonces cuando se detectó que contaba con una alerta vigente por un mandamiento judicial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

La orden de aprehensión, con fecha del 19 de diciembre de 2018, señala a Christian Duviel “N” por su presunta participación en el delito de secuestro para obtener rescate, considerado de alto impacto.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, los elementos municipales procedieron a detenerlo, le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, instancia que coordinará la entrega del imputado a las autoridades de Sonora para que sea presentado ante el juez que lo solicita.