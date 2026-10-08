Cae en Los Mochis un hombre prófugo de la justicia de Tlaxcala

LOS MOCHIS._ Lo que parecía ser una intervención de rutina por faltas al Bando de Policía y Gobierno llevó a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome a capturar a un individuo que se mantenía prófugo de la justicia del estado de Tlaxcala.

El detenido fue identificado por las autoridades como Fabián “N”, de aproximadamente 30 años de edad. Su aprehensión tuvo lugar en el cruce del Bulevar Colegio Militar y la Calle Guanajuato, dentro de los límites del Fraccionamiento El Chamizal, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes preventivos acudieron al sitio luego de que se reportara a un sujeto en estado inconveniente que se encontraba escandalizando en la vía pública. Al proceder con el arresto por la falta administrativa, los uniformados cumplieron con el protocolo de ingresar sus datos generales en el sistema de Plataforma México.

El cruce de información arrojó una alerta inmediata: el sistema confirmó que Fabián “N” contaba con una orden de aprehensión vigente. El mandato judicial había sido librado por un Juez de Control desde el 7 de mayo pasado en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y amenazas.

Las autoridades presumen que, tras cometer los ilícitos, el individuo recorrió una distancia de aproximadamente mil 500 kilómetros desde el centro del País para intentar establecerse y pasar desapercibido en la zona norte de Sinaloa.

Tras confirmarse su estatus legal, el detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Paralelamente, las autoridades locales ya establecieron los canales de coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para iniciar los trámites de traslado y que el imputado enfrente su proceso penal ante el juez que lo reclama.