El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre el operativo a través de su cuenta oficial de X.

La detención se realizó en la comunidad de Mazate de los López, municipio de Mocorito, en un despliegue en el que participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, así como personal del Centro Nacional de Inteligencia.

MOCORITO._ En un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, fue detenido en Mocorito Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, señalado como líder de una célula criminal denominada Fuerzas Especiales Avendaño, vinculada a “Los Mayos”.

Junto con Irvin Eduardo “N” fueron detenidos Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, identificado como presunto responsable de las operaciones y la logística del grupo, y José Antonio “N”.

De acuerdo con la información federal, también fueron arrestados Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de presunta metanfetamina, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación.

La SSPC señaló que Jesús Miguel “N” y otros integrantes del grupo ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. En aquella ocasión fueron vinculados a proceso, pero posteriormente recuperaron su libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Ahora fueron detenidos nuevamente.

“La SSPC ya había detenido a ambos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Hoy fueron detenidos nuevamente”, señala García Harfuch.

A la célula criminal se le relaciona con laboratorios clandestinos en Chiapas y diversos hechos violentos, entre ellos el homicidio de 19 personas en La Concordia.

También se le atribuye presunta participación en el ataque contra una familia en Culiacán, donde murieron dos menores de edad, así como en los asesinatos de Adal Peña, “El Tata”, y de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

En otra investigación, “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por el delito de secuestro.

La detención y el reporte de Badiraguato

Desde la mañana de este jueves 19 de noviembre trascendió un presunto enfrentamiento entre civiles armados y elementos de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones del monumento a San Judas Tadeo, en la cabecera municipal de Badiraguato.