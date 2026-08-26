Cae en Puebla presunto responsable del asesinato del influencer César Gastélum, agredido en Culiacán

Según relató el funcionario, los oficiales encargados de la operación fueron agredidos y, al repeler este ataque, abatieron a una persona y detuvieron a otras dos, entre ellas Jesús Alberto.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, dio a conocer el arresto a través de redes sociales, en donde detalló que el hombre fue localizado mediante labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque contra César Gastélum, influencer asesinado el 4 de agosto en Culiacán .

“El día de hoy, durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación de @SSPCMexico fueron agredidos por tres sujetos armados. Ante la agresión, nuestros compañeros actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo”, describió.

“En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos”.

El homicidio de César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido la noche del 4 de agosto de 2026, quedó grabado durante una transmisión en vivo que realizaba el ahora occiso junto a otras dos personas, frente a un restaurante de comida rápida del Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas más vigiladas y de mayor tránsito de la ciudad.

La víctima estaba disfrazada como repartidor de comida por aplicación como parte de un reto de Internet, y fue abordado por dos motociclistas que se le emparejaron y dispararon a corta distancia.

Al día siguiente del hecho, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ventiló que entre las líneas de investigación del asesinato, se detectaron una serie de publicaciones del creador de contenido, en las cuales hizo alusión a una facción del crimen organizado.