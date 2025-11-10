$!Cae en Sonora célula de “Los Rusos” vinculada al tráfico de armas y drogas hacia Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO. _ En Sonora fueron detenidos Abdel “N”, alias El Toro, y Miguel Ángel “N”, El Torito, presuntos integrantes de la célula delictiva Los Rusos, vinculada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con el funcionario federal, Abdel “N” estaría relacionado con el tráfico de metanfetamina y armas de fuego, además de contar con antecedentes por homicidio y lesiones.
Las detenciones se realizaron tras trabajos de investigación e inteligencia encabezados por la SSPC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades estatales.
Durante las indagatorias sobre una estructura delictiva en San Luis Río Colorado, se identificaron los domicilios de los sospechosos, por lo que se desplegaron vigilancias y se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir los inmuebles.
En los operativos simultáneos en las colonias Reforma y Jalisco fueron capturados ambos sujetos de 63 y 32 años respectivamente. En el lugar se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.
Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los domicilios fueron asegurados y permanecen bajo resguardo de las autoridades.