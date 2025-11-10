$!Cae en Sonora célula de “Los Rusos” vinculada al tráfico de armas y drogas hacia Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO. _ En Sonora fueron detenidos Abdel “N”, alias El Toro, y Miguel Ángel “N”, El Torito, presuntos integrantes de la célula delictiva Los Rusos, vinculada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el funcionario federal, Abdel “N” estaría relacionado con el tráfico de metanfetamina y armas de fuego, además de contar con antecedentes por homicidio y lesiones.

Las detenciones se realizaron tras trabajos de investigación e inteligencia encabezados por la SSPC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades estatales.