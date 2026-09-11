$!Cae en Sonora estadounidense señalada como operadora de trasiego de armas

CIUDAD DE MÉXICO. _ En Sonora, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, detuvieron a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, señalada como presunta operadora logística para el trasiego de armamento en la entidad.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la detención ocurrió durante recorridos de vigilancia, disuasión y prevención del delito en las inmediaciones del Puente Fronterizo México-Estados Unidos, en San Luis Río Colorado.