Seguridad
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Arsenal asegurado

Cae en Sonora estadounidense señalada como operadora de trasiego de armas

Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, fue detenida en San Luis Río Colorado con 5 mil 445 cartuchos y un vehículo; autoridades la señalan como presunta operadora logística del Cártel de Sinaloa
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/09/2026 10:17
11/09/2026 10:17

CIUDAD DE MÉXICO. _ En Sonora, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, detuvieron a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, señalada como presunta operadora logística para el trasiego de armamento en la entidad.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la detención ocurrió durante recorridos de vigilancia, disuasión y prevención del delito en las inmediaciones del Puente Fronterizo México-Estados Unidos, en San Luis Río Colorado.

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Durante la intervención, a la mujer le fueron asegurados 5 mil 445 cartuchos, además de un vehículo.

Las autoridades señalaron que la detención y el aseguramiento representan una afectación a la estructura operativa y financiera de grupos delictivos estimada en aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos.

La hoy detenida fue informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

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En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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