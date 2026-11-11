$!Cae en Tijuana presunto operador de ‘La Rana’ y ‘El Aquiles’, del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como presunto integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, señalados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango. La detención fue informada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus redes sociales, donde detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

Además, se le relaciona con el secuestro de migrantes, por quienes exigían dinero a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación. “También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos”, señaló García Harfuch. El funcionario federal agregó que José Alberto “N” cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos y antecedentes de detenciones en ese país. Su captura fue resultado del intercambio de información e inteligencia con autoridades estadounidenses, particularmente con Homeland Security Investigations (HSI).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las investigaciones permitieron identificar las zonas de movilidad y los lugares frecuentados por el presunto operador de una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión y secuestro en Sinaloa, Baja California y Durango.