$!Cae en Tijuana presunto operador de ‘La Rana’ y ‘El Aquiles’, del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como presunto integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, señalados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.
La detención fue informada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus redes sociales, donde detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.
Además, se le relaciona con el secuestro de migrantes, por quienes exigían dinero a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.
“También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos”, señaló García Harfuch.
El funcionario federal agregó que José Alberto “N” cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos y antecedentes de detenciones en ese país. Su captura fue resultado del intercambio de información e inteligencia con autoridades estadounidenses, particularmente con Homeland Security Investigations (HSI).
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las investigaciones permitieron identificar las zonas de movilidad y los lugares frecuentados por el presunto operador de una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión y secuestro en Sinaloa, Baja California y Durango.
Con esos datos, un juez de control autorizó cateos en inmuebles de Tijuana, donde se desplegó un operativo interinstitucional que derivó en la detención del señalado por su probable participación en actividades de delincuencia organizada.
El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.