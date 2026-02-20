Cae en Washington presunto responsable de agresiones armadas en Culiacán; ya está en Aguaruto

CULIACÁN. _ La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N”, de 28 años, señalado por su probable responsabilidad en delitos de homicidio y tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el primer hecho que se le atribuye ocurrió el 26 de julio de 2020 en la colonia Barrancos. En esa ocasión, la víctima se encontraba fuera de su domicilio cuando el hoy detenido presuntamente arribó y, tras una discusión, habría accionado un arma de fuego en su contra, causándole heridas de gravedad.

El segundo suceso bajo investigación se registró el 5 de noviembre de 2023 en el mismo sector de la ciudad, donde se presume su participación en una agresión armada contra otra persona.

Jesús “N” fue localizado en el estado de Washington, Estados Unidos, mediante un convenio de colaboración con la Interpol y agencias de seguridad estadounidenses. Tras ser trasladado a territorio mexicano, los agentes estatales hicieron efectivas las órdenes judiciales.

El investigado quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, e ingresó al Centro Penitenciario de Aguaruto para que se determine su situación jurídica.