$!Cae grupo armado vinculado a “Los Chapitos” en la carretera Escuinapa-Teacapán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Corporaciones federales detuvieron por la carretera Escuinapa-Teacapán a cinco hombres, presuntamente miembros de una célula delictiva ligada a la facción “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Sobre la rúa mencionada, distintas autoridades interceptaron un vehículo en el que circulaban los cinco masculinos, a quienes les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, identificaron al grupo armado con presencia en Mazatlán y municipios aledaños al sur del estado.

Derivado del seguimiento con trabajos de inteligencia, ubicaron a la célula en los límites de Escuinapa con Rosario, localizaron rutas de acceso por terracería e implementaron un operativo terrestre y aéreo.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.