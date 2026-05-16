Seguridad
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Accidente

Cae hombre a zona rocosa de Olas Altas en Mazatlán y resulta lesionado

Rescatistas y cuerpos de emergencia realizaron maniobras con cuerdas para auxiliar a la persona y trasladarla a un hospital
Juvencio Villanueva |
16/05/2026 21:29
16/05/2026 21:29

MAZATLÁN._ Un hombre fue hospitalizado este sábado luego de caer desde una altura de 10 metros a la zona rocosa de Olas Altas.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia a las 20:15 horas, a la altura del monumento a la Mujer Mazatleca.

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Informe extraoficial indicó que un hombre en aparente estado etílico caminaba sobre el muro que delimita el mencionado monumento cuando al parecer perdió el equilibrio y quedó inconsciente entre las piedras de la zona.

Elementos del Escuadrón Acuático y rescatistas de Bomberos Mazatlán instalaron una maniobra a base de cuerdas y escalera para subir al accidentado hasta la banqueta del malecón, a fin de que fuera trasladado por socorristas de Cruz Roja a un hospital.

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