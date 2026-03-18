Cae hombre armado en la Mazatlán-Tepic; le aseguran un AK-47 y municiones

MAZATLÁN. _ Durante recorridos de vigilancia sobre la carretera libre Mazatlán-Tepic, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo, municiones y equipo táctico.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hecho ocurrió en el tramo comprendido entre los municipios de Rosario y Escuinapa.

Los agentes estatales observaron una camioneta que, al notar la presencia policial, salió de la cinta asfáltica de forma imprevista para introducirse en una brecha. Al dar seguimiento a la unidad, los elementos se percataron de que un civil descendió del vehículo portando un arma larga e intentó ocultarse entre la maleza.

Tras una persecución a pie, el hombre fue alcanzado y detenido por el personal preventivo, mientras que el conductor de la camioneta logró retirarse del sitio por caminos de terracería. En el lugar de la detención, las autoridades aseguraron un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, así como seis cargadores y 165 cartuchos útiles del mismo calibre.

También se le decomisó un chaleco táctico con dos placas balísticas.

Tanto el detenido como el armamento y el equipo asegurado fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.