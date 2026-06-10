Cae hombre ligado a secuestro de empresario de la construcción hace 13 años en Mazatlán

CULIACÁN. _ Fue detenido en Guadalajara, Jalisco, un hombre ligado al secuestro de un empresario de la construcción del municipio en el Mazatlán, cometido en noviembre de 2013.

El aprehendido, identificado como Arturo “N”, de 48 años, presuntamente es uno de los tres implicados en el caso, en el que obtuvieron un pago de 500 mil pesos por parte del empresario originario de Jalisco para su liberación.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), en coordinación con la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsión (UECSE) del Estado de Jalisco, ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado para efecto de obtener un rescate, obrando en grupo de más de dos personas.

La detención fue realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por elementos de la UEA de la zona sur, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán.

Una vez detenido el hombre, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.