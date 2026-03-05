$!Cae líder de red de fentanilo en Sinaloa: Tenía orden de arresto en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO. _ En un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a cuatro personas vinculadas a una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.

Entre los detenidos se encuentran Régulo Gilberto “N”, identificado como presunto líder de una red de distribución de fentanilo, y Karina Guadalupe “N”, señalada como encargada de la logística y adquisición de precursores químicos. Ambos cuentan con órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos.