$!Cae líder de red de fentanilo en Sinaloa: Tenía orden de arresto en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO. _ En un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a cuatro personas vinculadas a una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.
Entre los detenidos se encuentran Régulo Gilberto “N”, identificado como presunto líder de una red de distribución de fentanilo, y Karina Guadalupe “N”, señalada como encargada de la logística y adquisición de precursores químicos. Ambos cuentan con órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos.
La intervención se dividió en dos acciones principales. La primera ocurrió en el poblado de Soyatita, municipio de Badiraguato, donde personal operativo interceptó a Karina Guadalupe “N” mientras circulaba en un vehículo sin placas; tras una inspección, le aseguraron aproximadamente mil dosis de sustancias ilícitas.
Posteriormente, en el poblado de Pueblo de Alayá, municipio de Cosalá, elementos de seguridad detuvieron a Régulo Gilberto “N” junto a José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”. A los tres hombres se les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y equipo táctico.
Como parte del mismo despliegue, las autoridades localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en las inmediaciones de Eldorado. En el sitio fueron halladas dos máquinas para elaborar tabletas y contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas. Se estima que el valor de lo asegurado en el mercado estadounidense asciende a mil 250 millones de dólares.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica, respetando en todo momento la presunción de inocencia mientras no se dicte una sentencia.