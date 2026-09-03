$!Cae pipa de gas a un canal en Las Panguitas El Fuerte; hay dos personas lesionadas

EL FUERTE._ Un saldo de dos personas heridas y daños materiales de consideración dejó la volcadura de una pipa, la cual terminó parcialmente sumergida en una obra hidráulica en las inmediaciones de la comunidad de Las Panguitas, en el municipio de El Fuerte.
Los primeros reportes señalan que los afectados se desplazaban a bordo de la unidad de carga sobre un camino de terracería contiguo al cuerpo de agua. Por motivos aún no esclarecidos por las autoridades, el chofer perdió el dominio del volante, lo que ocasionó que el vehículo se saliera de la vía y terminara volcado sobre su costado, precipitando parte de la cisterna al interior del canal.
Fueron automovilistas y transeúntes que pasaban por la zona quienes se percataron del siniestro y alertaron de inmediato a los números de emergencia. Minutos después, llegó al sitio una ambulancia de la Cruz Roja, con base en San Blas, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a los tripulantes en el lugar de los hechos.
Debido a los golpes sufridos durante el impacto, ambos individuos requirieron ser canalizados de urgencia a un centro hospitalario en la ciudad de Los Mochis para recibir atención médica especializada.
Agentes de seguridad pública acudieron al lugar para asegurar el perímetro, levantar la parte de hechos que ayude a deslindar responsabilidades y coordinar las maniobras con grúa para la extracción de la unidad pesada del canal.