$!Cae pipa de gas a un canal en Las Panguitas El Fuerte; hay dos personas lesionadas

EL FUERTE._ Un saldo de dos personas heridas y daños materiales de consideración dejó la volcadura de una pipa, la cual terminó parcialmente sumergida en una obra hidráulica en las inmediaciones de la comunidad de Las Panguitas, en el municipio de El Fuerte.

Los primeros reportes señalan que los afectados se desplazaban a bordo de la unidad de carga sobre un camino de terracería contiguo al cuerpo de agua. Por motivos aún no esclarecidos por las autoridades, el chofer perdió el dominio del volante, lo que ocasionó que el vehículo se saliera de la vía y terminara volcado sobre su costado, precipitando parte de la cisterna al interior del canal.