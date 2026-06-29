Cae presunto asaltante armado tras robo con violencia a una dulcería en Los Mochis; intentó escapar en un taxi

AHOME. _ Un hombre señalado como presunto responsable de un robo con violencia a un establecimiento comercial fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome cuando intentaba escapar a bordo de una unidad del transporte público, en la ciudad de Los Mochis.

El detenido fue identificado por las autoridades como Ramón Fabricio “N”, con domicilio en el sector suroriente de Los Mochis. Su captura se originó derivado de la rápida intervención de los agentes preventivos y a la coordinación con el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

De acuerdo con el informe policial, los elementos realizaban recorridos de vigilancia en el sector Centro cuando recibieron el reporte de un robo con violencia en una dulcería ubicada en el cruce de las calles Gabriel Leyva y Rosendo G. Castro.

Al arribar al lugar, los policías observaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción proporcionada por las víctimas. El sospechoso corría hacia el norte sobre la calle Gabriel Leyva, por lo que se inició una persecución.

La movilización concluyó sobre la calle Zaragoza, donde el individuo intentó abordar un taxi para continuar su huida. Sin embargo, los agentes lograron interceptarlo y efectuar su detención.

Durante una inspección preventiva, los policías localizaron en una mochila que portaba un arma de fuego tipo pistola calibre .45, un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, así como billetes y monedas de diferentes denominaciones, que presuntamente correspondían al dinero sustraído del establecimiento.

Posteriormente, empleados de la dulcería identificaron al detenido como la persona que ingresó al negocio y, presuntamente, los amenazó con el arma de fuego para despojarlos del efectivo producto de las ventas.

El detenido, junto con el arma, el dinero asegurado y demás indicios, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.