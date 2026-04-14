Cae presunto homicida buscado por el FBI; lo acusan por crimen en Washington

CIUDAD DE MÉXICO. _ En un operativo realizado en la capital sinaloense, fue capturado Samuel Ramírez Jr., quien contaba con una orden federal de arresto en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la vida.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el detenido era uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información proporcionada por el titular de la SSPC, al detenido se le imputan cargos por asesinato en primer y segundo grado, así como tentativa de homicidio, derivados de hechos violentos ocurridos en la ciudad de Washington durante 2023.

A pesar de que la orden federal de arresto fue emitida el 14 de noviembre de 2025, el funcionario federal no precisó las circunstancias del operativo ni el punto exacto del municipio donde se llevó a cabo la detención de Samuel Ramírez Jr. será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a su proceso de extradición.